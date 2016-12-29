Топ Новости
<
>

Новый генсек ООН хочет поскорее встретиться с Трампом после его резких заявлений в адрес организации

29 декабря в 11:12

Гутерриш хочет "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее.

Антониу Гутерриш
Гутерриш хочет поскорее встретиться с Трампом
Украинская миссия в ООН/Twitter
Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш намерен встретиться с Дональдом Трампом после его заявлений о необходимости серьезных изменений в глобальной организации.

Гутерриш, который сменит нынешнего главы ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил, что хочет "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее.

"Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях", - сказал Гутерриш.

Дональд Трамп заявил 28 декабря, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время, о каких изменениях идет речь Трамп не уточнил.

"ООН такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", - сказал Трамп. Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.

Читайте также: Франция обвинила Россию в злоупотреблении правом вето в СБ ООН

Накануне Трамп назвал ООН "клубом для бесед" и заявил, что намерен изменить работу организации.

По материалам: Радіо Свобода
Читайте также
Тэги ООН Трамп реформы Гутерриш
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.89
EUR 27.97
Последние новости