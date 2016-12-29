Новый генсек ООН хочет поскорее встретиться с Трампом после его резких заявлений в адрес организации

Гутерриш хочет "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее.

Гутерриш хочет поскорее встретиться с Трампом Украинская миссия в ООН/Twitter

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш намерен встретиться с Дональдом Трампом после его заявлений о необходимости серьезных изменений в глобальной организации.

Гутерриш, который сменит нынешнего главы ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил, что хочет "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее.

"Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях", - сказал Гутерриш.

Дональд Трамп заявил 28 декабря, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время, о каких изменениях идет речь Трамп не уточнил.

"ООН такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", - сказал Трамп. Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.

Накануне Трамп назвал ООН "клубом для бесед" и заявил, что намерен изменить работу организации.