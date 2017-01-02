Новый генеральный секретарь ООН призвал сделать 2017-й годом мира

Антониу Гутерриш хочет, чтобы 2017-ый стал годом борьбы за преодоление разногласий.

Антониу Гутерриш призвал сделать 2017-й годом мира Украинская миссия в ООН/Twitter

Антониу Гутерриш , который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017-й годом мира в мире, об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу.

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017-й г. станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - цитирует Гутерриша Радио Свобода.

По его словам, он будет прилагать усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди. "В этих войнах нет победителя, есть только проигравшие", - сказал новый лидер ООН.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.