Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин станет президентом Южной Кореи Представитель "Демократической партии" Мун Чжэ Ин получил большинство на президентских выборах в Южной Корее , сообщает агентство Йонхап со ссылкой на Национальный избирательный комитет страны.

По данным издания, он заручился поддержкой 41,1 процента голосов (13,4 миллиона) граждан.

За представителя Консервативной партии "Корейская свобода" Хон Джун Пхе проголосовали 24,03 процента, за Ан Чхоль Су от левоцентристской "Народной партии" — 21,4 процента.

Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что "построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации".

Мун Чжэ Ин на прошлых выборах в 2012 году проиграл отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе. Он также раскритиковал предыдущие администрации США за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций в отношении КНДР.