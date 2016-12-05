Новым президентом Узбекистана избран Шавкат Мирзиеев

Он набрал более 88% голосов избирателей.

За Мирзиеева отдали свои голоса 88,61% избирателей CA-News.org

Исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах главы государства, набрав 88,61% голосов, сообщил глава Центризбиркома республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Так, за Мирзиеева отдали свои голоса 15 млн 906 тыс. 724 человек или 88,61% избирателей из числа принявших участие в голосовании.

Мирзиеев был выдвинут кандидатом в президенты Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

Мирзиеев 1957 года рождения, выпускник Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Был хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента, возглавлял администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 года работал в должности премьер-министра республики.

Внеочередные выборы в Узбекистане проводились в связи со смертью президента Ислама Каримова. Он скончался 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

Формально за президентский пост состязались четыре кандидата. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о. главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.