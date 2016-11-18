Новым мировым потрясением после Brexit и избрания Трампа может стать референдум в Италии - WSJ

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Референдум в Италии отразится на инвестиционном климате по всей Европе, опасаются эксперты.

Референдум в Италии "задаст тон на 2017 год" и отразится на инвестициях по всей Европе

После Brexit и избрания президентом США Дональда Трампа инвесторы сосредоточились в ожидании перемен в Италии. РезультатИталии может стать очередным потрясением для мировых рынков в текущем году, пишет The Wall Street Journal

Ранее премьер Италии Маттео Ренци предложил гражданам проголосовать на референдуме за изменения в конституцию, которые сокращают полномочия Сената и упрощают процесс принятия новых законов правительством. При этом Ренци пообещал уйти в отставку, если страна выскажется против его предложений.

Эксперты опасаются, что негативный результат на референдуме 4 декабря принесет угрозу финансовой стабильности в стране, а также ослабит евро.

Референдум "задаст тон на 2017 год" в политической сфере и отразится на инвестиционном климате как в Италии, так и по всей Европе, считает европейский стратег в Deutsche Bank Вольф фон Ротберх.

Большинство соцопросов продемонстрировали небольшое преимущество противников изменения конституции. При этом около четверти населения пока что не определилась с выбором.

Как говорится в статье, наихудший сценарий выглядит примерно так: поражение Ренци приведет к периоду политической нестабильности. Ренци может выполнить обещание и уйти в отставку или сформировать новую коалицию до выборов в 2018 году. Так или иначе, рынки будут интерпретировать такое поражение, как доказательство того, что Рим не в состоянии проводить реформы, и это вызовет сомнения по поводу способности Италии когда-либо поставить показать необходимый рост экономики, который требуется для стабильного сокращения госдолга, составляющего 135% ВВП.

Изменениями в конституцию правительство Ренци хочет ускорить законодательный процесс в стране, известной своими институциональными затяжками.

Реформы стали краеугольным камнем политической повестки дня Ренци с момента его прихода к власти в феврале 2014 года. Тогда он утверждал, что Италию можно модернизировать, только если хорошо встряхнуть политическую систему. Он хотел начать кампанию перед референдумом в мае, но столкнулся с препятствиями, которые сначала создали выборы мэров, а позже проблемы итальянской банковской системы.

Ранее издание Financial Times писало, что промедление Великобритании с Brexit может стоить Ренци кресла премьера. Италия предостерегла о том, что любое решение Великобритании отложить переговоры по Brexit до конца 2017 года породит риски роста политической неопределенности в Европе и подорвет усилия по восстановлению интеграции между остальными странами-членами ЕС. Италия хотела бы большей интегрированности в ЕС, кроме того, Рим надеется на большее блоком выделения средств на борьбу с безработицей в стране.