Новым главой МИД Канады станет политик украинского происхождения

К этому времени Христя Фриланд была министром торговли.

Христя Фриланд станет новым министром иностранных дел Канады. Flickr/Joseph Morris

Джастин Трюдо решил сменить глав ключевых министерств вза считанные дни до инаугурации Дональда Трампа в США. Христя Фриланд станет новым министром иностранных дел Канады вместо Стивена Диона уже сегодня вечером.

Об этом сообщает канадский телеканал CBC News, добавляя, что правительство Либеральной партии переживает кадровые изменения.

Возглавив МИД, Фриланд оставит по себе ряд международных торговых соглашений, подписания которых она добилась на протяжении работы в Министерстве международной торговли Канады.

Телеканал сообщает, что уже сегодня вечером новым министром международной торговли станет Франсуа-Филиппе Шампане. Министром труда Канады станет Патти гайду. Министерство статуса женщин возглавит Мериам Монсеф. А Карина Гоулд станет министром демократических институтов. Тем временем, Ахмед Хуссен будет назначен министром иммиграции, беженцев и гражданства. Его же предшественник - Джон МакКаллум - займет должность посла Канады в Китае.

Напомним, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Оттава отрабатывает формат продолжения миссии, который будет наиболее эффективно отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной.

Напомним, в Украине 200 канадских армейских инструкторов тренируют украинских военнослужащих на Яворивском и Каменец-Подольском полигонах.

В марте Оттава продлила работу миссии инструкторов на год – до 31 марта 2017 года. Во время канадского приемьер-министра Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой дополнительно продлить работу инструкторов.