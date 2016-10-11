Нового генсека ООН назначат 13 октября

В четверг страны-участницы будут голосовать за единственного кандидата на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Антониу Гутерриш сменит Пан Ги Муна на посту генсека ООН UNHCR/Flickr

Нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций назначат в четверг, 13 октября, когда страны-участницы проголосуют за кандидатуру единственного претендента на этот пост – португальца

"Назначение генерального секретаря ООН было заявлено на четверг, 13 октября 2016 года в 10:00 в зале Генеральной Ассамблеи", – говорится в письме главы Генассамблеи ООН Питера Томсона, распространенном пресс-службой Организации во вторник, 11 октября.

Напомним, 6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН. В случае окончательного утверждения его кандидатуры, Гутерриш станет 9-м по счету генсекретарем организации. С 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд. На посте генсека Гуттериш пробудет до 2021 года.

Гутерриш находился на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года. До УВКБ Гутерриш на протяжении 28 лет в работал в правительстве и на государственной службе в Португалии. В своем выступлении в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи он сказал, что ему пригодится этот опыт работы.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.