Новая Зеландия представила в Совбезе ООН новый проект резолюции по Сирии

Проект предусматривает требование прекращения всех атак, которые могли бы повлечь жертвы среди мирного населения.
Как сообщается, проект резолюции требует "прекращения всех атак, которые могут повлечь за собой смерть или ранение мирного населения или наносят ущерб гражданским объектам в Сирии, в частности, посредством авианалетов в Алеппо".
Как сообщалось, на прошлой неделе Франция представила проект резолюции в Совбезе ООН, предлагавший ввести бесполетную зону над Алеппо, однако документ не был прият в связи с вето со стороны России. Не был также принят и проект РФ, который предусматривал поддержку инициативы спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры по выводу боевиков "Джебхат ан-Нусры" из Алеппо.
Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.
Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA