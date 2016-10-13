Новая Зеландия представила в Совбезе ООН новый проект резолюции по Сирии

Проект предусматривает требование прекращения всех атак, которые могли бы повлечь жертвы среди мирного населения.

В Совбезе рассмотрят новые предложения по Сирии BBC Україна

Новая Зеландия представила в Совете безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии. Он касается ситуации в городе Алеппо и содержит требование о прекращении огня всеми сторонами, задействованными в конфликте, сообщает Reuters.

Как сообщается, проект резолюции требует "прекращения всех атак, которые могут повлечь за собой смерть или ранение мирного населения или наносят ущерб гражданским объектам в Сирии, в частности, посредством авианалетов в Алеппо".

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция представила проект резолюции в Совбезе ООН, предлагавший ввести бесполетную зону над Алеппо, однако документ не был прият в связи с вето со стороны России. Не был также принят и проект РФ, который предусматривал поддержку инициативы спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры по выводу боевиков "Джебхат ан-Нусры" из Алеппо.

Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".