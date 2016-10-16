"Новая холодная война" может стать "антикризисным рецептом" для ее участников - эксперт

По мнению Андрея Ермолаева, исходом нынешнего протистояния станет начало нового переговорного процесса о глубокой трансформации правил торговли и политической организации мира.

Ермолаев считает, что новая "холодная война" пойдет миру на пользу Shutterstock

"Новая холодная война" России и Старого Запада становится для ее участников уникальным способом самоорганизации и консолидации в условиях реальной многополярности, без претензий на глобальную победу. В этом — ее основное, сущностное отличие от "холодной войны" двух глобальных конкурирующих систем века XX.Об этом заявил ZN.UA Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

"Новая холодная война", которую сегодня связывают с противостоянием России и Запада, "русского мира" и "евроатлантической цивилизации" — лишь часть, пазл, фрагмент новой реальности. Удобный, эффективный и очень технологичный. Ничто так не мобилизует общества и межгосударственные союзы, ничто так не мотивирует к экономии, "затягиванию поясов" и консолидированным инвестициям частного капитала, государства и общества в новые прорывные технологии. В условиях фактически "расколотого Запада" управляемое противостояние выгодно как антикризисный рецепт обеим сторонам", - отмечает он."Новая холодная война" будет скоротечна по времени (2—3 года), истерична по тональности, локальна по действию. Но очень выгодна участникам, она станет элементом их национальных и транснациональных антикризисных стратегий, форсированной модернизации и смены технологических укладов. Ее исход — это начало нового переговорного процесса о глубокой трансформации правил торговли и политической организации мира. Реформа ООН и изменения ее характера и состава. Новые подходы к обеспечению и поддержанию глобальной безопасности. Установление правил нового миропорядка в условиях реальной многополярности", - считает Ермолаев.По его мнению, такие структуры, как ЕС и НАТО, пройдут неизбежную трансформацию, а Россия получит шанс на собственную модернизацию экономики за счет мобилизационной модели укрепления Евроазиатского региона, особенно после смены элит в странах-партнерах России по Таможенному союзу."Разрядка" будет представлена миру как продукт примирения только после совершенных изменений", - отмечает эксперт.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".