Топ Новости
<
>

"Новая холодная война" может стать "антикризисным рецептом" для ее участников - эксперт

16 октября в 08:20

По мнению Андрея Ермолаева, исходом нынешнего протистояния станет начало нового переговорного процесса о глубокой трансформации правил торговли и политической организации мира.

россия США
Ермолаев считает, что новая "холодная война" пойдет миру на пользу
Shutterstock
"Новая холодная война" России и Старого Запада становится для ее участников уникальным способом самоорганизации и консолидации в условиях реальной многополярности, без претензий на глобальную победу. В этом — ее основное, сущностное отличие от "холодной войны" двух глобальных конкурирующих систем века XX.

Об этом заявил ZN.UA Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Читайте также: "Классической" холодной войны не будет, сегодняшние вызовы намного более неконтролируемые - Гриценко


"Новая холодная война", которую сегодня связывают с противостоянием России и Запада, "русского мира" и "евроатлантической цивилизации" — лишь часть, пазл, фрагмент новой реальности. Удобный, эффективный и очень технологичный. Ничто так не мобилизует общества и межгосударственные союзы, ничто так не мотивирует к экономии, "затягиванию поясов" и консолидированным инвестициям частного капитала, государства и общества в новые прорывные технологии. В условиях фактически "расколотого Запада" управляемое противостояние выгодно как антикризисный рецепт обеим сторонам", - отмечает он.

"Новая холодная война" будет скоротечна по времени (2—3 года), истерична по тональности, локальна по действию. Но очень выгодна участникам, она станет элементом их национальных и транснациональных антикризисных стратегий, форсированной модернизации и смены технологических укладов. Ее исход — это начало нового переговорного процесса о глубокой трансформации правил торговли и политической организации мира. Реформа ООН и изменения ее характера и состава. Новые подходы к обеспечению и поддержанию глобальной безопасности. Установление правил нового миропорядка в условиях реальной многополярности", - считает Ермолаев.

По его мнению, такие структуры, как ЕС и НАТО, пройдут неизбежную трансформацию,  а Россия получит шанс на собственную модернизацию экономики за счет мобилизационной модели укрепления Евроазиатского региона, особенно после смены элит в странах-партнерах России по Таможенному союзу.
"Разрядка" будет представлена миру как продукт примирения только после совершенных изменений", - отмечает эксперт.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Холодная
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости