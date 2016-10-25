Норвегия впервые после Второй мировой разместит на своей территории иностранных военных

На ограниченный срок в Норвегии расквартируются более 300 морских пехотинцев из США.

Американские морпехи отправятся в Норвегию http://topwar.ru/

Минобороны Норвегии разрешили разместиться на территории страны 330 морским пехотинцам из США. Разместят их в 2017 году на "ограниченный период", сообщает "Радіо Свобода".

В Министерстве обороны Норвегии отметили, что иностранные военные будут размещаться в стране впервые со времен Второй мировой войны.

Американские морпехи будут "квартировать" на военной базе Vaernes в центральной части страны. Ранее в Норвегии на учениях были военные НАТО, но они не размещались на территории страны.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорейде объяснила размещение американских военных тем, что "защита Норвегии зависит от союзников и имеет решающе занчение для безопасности, а также союзники получают знания, необходимые для работы в Норвегии совместно с норвежскими силами".

Как сообщалось, НАТО также планирует разместить межнациональную бригадную группу военных в Польше и странах Прибалтики.