Норвегия призывает Трампа сформулировать четкую политику в отношении РФ

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Норвегия обеспокоена испытанием Россией новых ракет, которые могут достичь Европы.

В Норвегии растет беспокойство из-за увеличения российской военной деятельности в Арктике tenge.me

Министр обороны Норвегии Инэ Эриксен Сорейде призвала новоизбранного президента США Дональда Трампа сформулировать четкую и предсказуемую политику в отношении России.

"Самое важное для нас сейчас - это иметь предсказуемую и максимально четкую политику в отношении России. Чем раньше и яснее новая администрация ее выскажет, тем будет лучше, в том числе и для европейской безопасности", - сказала Сорейде, сообщает Reuters.

Она напомнила, что премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в четверг провела телефонный разговор с Трампом, во время которого речь шла об обеспокоенности трансатлантического альянса, по все более агрессивной военной позиции России.

Сорейде отметила, что Норвегия обеспокоена испытанием РФ новых ракет, которые могут достичь Европы, модернизацией существующего оборудования и взятием на вооружение субмарин, которые трудно обнаружить радарам. Также отмечается, что в Осло растет беспокойство из-за увеличения российской военной деятельности в Арктике.

Ранее сообщалось, что министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд во время встречи с министром экологии и природных ресурсов РФ Сергеем Донским обсудили вопрос возобновления диалога по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее участники Саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявили, что санкции Европейского Союза против России будут действовать до полного выполнения условий Минских договоренностей, а также восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях, включая Крым.

Сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.