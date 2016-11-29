Норвегия настроена на возобновление сотрудничества с РФ, несмотря на санкции

Российский чиновник пригласил норвежского министра посетить Москву весной 2017 года.

Норвегия настроена позитивно в вопросе возобновления политического диалога по торгово-экономическому сотрудничеству с РФ

Министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд во время встречи с министром экологии и природных ресурсов РФ Сергеем Донским обсудили вопросы возобновления диалога по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает " Европравда " со ссылкой на сообщение на сайте норвежского правительства.

Отмечается, что это была первая двусторонняя встреча Норвегии и РФ на уровне министров с 2014 года. "У меня была конструктивная и позитивная встреча с министром Донским. Мы позитивно настроены возобновить политический диалог по торгово-экономическому сотрудничеству, как это уже сделали несколько стран ЕС", - сказала Меланд.

Сергей Донской является партнером Моники Меланд в норвежско-российской правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Донской пригласил Меланд в Москву весной 2017 года. "Мы хотим добрососедских отношений с Россией, особенно на севере, где у нас общая граница и общие интересы. Сегодняшняя встреча важна в этом контексте", - заявила Меланд.

В норвежском правительстве напоминают, что Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России в 2014 году. В то же время страна продолжает двустороннее и региональное сотрудничество с Россией во всех сферах, на которые не распространяются ограничительные меры.

Ранее участники Саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявили, что санкции Европейского Союза против России будут действовать до полного выполнения условий Минских договоренностей, а также восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях, включая Крым.

Сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.