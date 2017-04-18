Нобелевские лауреаты по экономике раскритиковали изоляционизм Ле Пен - Rzeczpospolita

Выдающиеся экономисты выступили против кандидатов в президенты Франции с "антиевропейской программой", но при этом никого кроме Ле Пен не вспомнили.

Стиглиц, которого Ле Пен часто цитирует, вместе с другими нобелевскими лауреатами раскритиковал ее. MarineLePen / facebook

25 лауреатов Нобелевской премии по экономике раскритиковали кандидата в президентыМарин Ле Пен за антиевропейскую и протекционистскую предвыборную программу.

Как сообщает Rzeczpospolita, статья, под которой подписались видные экономисты, такие как Роберт Солоу, Джозеф Стиглиц, Амартия Сен и Жан Тироль, вышла в газете Le Monde.

"Некоторых из нас цитировали кандидаты в президенты Франции, в частности Марин Ле Пен и ее команда, чтобы оправдать свою программу в вопросе Европы", - пояснили нобелевские лауреаты.

"Кроме различий во взглядах на монетарный союз и политику стимулирования, наши точки зрения совпадают, когда речь идет об осуждении такой инструментализации экономической мысли", - добавляют они.

Авторы отмечают, что европейское "стоительство" остается "ключевым" в вопросе экономического развития стран-участниц ЕС.

"Изменения, предложенные в антиевропейских программах, дестабилизировали бы Францию и создали бы угрозу для сотрудничества между европейскими странами, которые сегодня подкрепляют экономическую и политическую стабильность в Европе. Изоляционизм и протекционистская политика, политика конкурентной девальвации, которая бы осуществлялась за счет других стран - все это опасные попытки генерировать рост, которые навредят Франции и ее торговым партнерам", - пишут нобелевские лауреаты.

Авторы также раскритиковали антииммиграционную политику Марин Ле Пен, подчеркнув, что мигранты могут пойти на пользу странам, если адаптируются.

Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что левый кандидат Жан-Люк Меланшон был самым убедительным в эфире. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".