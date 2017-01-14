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Никто из команды Трампа не приедет на форум в Давос – Bloomberg

14 января в 10:41

Соединенные Штаты в Давосе будут представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри.

Дональд Трамп
Защитник рабочего класса миллиардер Трамп отказался от участия во встрече мировой финансовой элиты
Yahoo!News
Дональд Трамп не будет посылать своих представителей на ежегодный форум мировой экономической элиты в Давосе, который пройдет за несколько дней до его инаугурации.

"Никто не поедет", - сказал агентству Bloomberg пресс-секретарь избранного президента Хоуп Хикс.

Высокопоставленный представитель переходной команды Трампа сообщил агентству, что Трамп считает присутствие своих представителей на встрече в швейцарских Альпах предательством его предвыборных лозунгов. В частности, Трамп критиковал политический истеблишмент и миллиардеров, позиционируя себя как защитника интересов рабочего класса.

Во время своей предвыборной кампании Трамп называл своего противника, демократа Хиллари Клинтон, "глобалистом". Однако после выборов Трамп, который сам является первым президентом-миллиардером, пригласил в свой кабинет двух миллиардеров и около десяти миллионеров. Кроме того, в его администрации очень много представителей финансового мира.

По информации Bloomberg основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб встретился с представителями Трампа в декабре прошлого года.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.

США в Давосе будет представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри. Это фактически будет их последний визит в роли представителей США высокого уровня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Давос Трамп президент Bloomberg
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