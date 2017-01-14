Никто из команды Трампа не приедет на форум в Давос – Bloomberg

Соединенные Штаты в Давосе будут представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри.
"Никто не поедет", - сказал агентству Bloomberg пресс-секретарь избранного президента Хоуп Хикс.
Высокопоставленный представитель переходной команды Трампа сообщил агентству, что Трамп считает присутствие своих представителей на встрече в швейцарских Альпах предательством его предвыборных лозунгов. В частности, Трамп критиковал политический истеблишмент и миллиардеров, позиционируя себя как защитника интересов рабочего класса.
Во время своей предвыборной кампании Трамп называл своего противника, демократа Хиллари Клинтон, "глобалистом". Однако после выборов Трамп, который сам является первым президентом-миллиардером, пригласил в свой кабинет двух миллиардеров и около десяти миллионеров. Кроме того, в его администрации очень много представителей финансового мира.
По информации Bloomberg основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб встретился с представителями Трампа в декабре прошлого года.
Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.
США в Давосе будет представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри. Это фактически будет их последний визит в роли представителей США высокого уровня.ZN.UA