Нидерланды ничего не сделают с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС - FT

Брюссель не может позволить себе провалить еще одну сделку и пополнить свой список провалов во внешней политике.

Брюссель не может пойти на уступки Нидерландам по Украине.

В ходе завтрашней встречи Европейского совета премьер-министр Нидерландов Марк Рютте планирует еще до обеда "подать" лидерам стран ЕС неаппетитный выбор,между Украиной и ЕС.

Полгода назад нидерландские избиратели на референдуме выступили против соглашения с Украиной, поставив дипломатов как в Гааге, так и в Брюсселе в неловкое положение. И за это время ситуация не улучшилась.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что Рютте может выполнить свои обещания по ограничению военных отношений между ЕС и Украиной, блокированию украинского членства в союзе или перекрытия пути нидерландских денег в Киев. Но у депутатов в Гааге нет никаких шансов отменить все украинско-европейское соглашение.

Ведь в таком случае оно пополнило бы список провалов внешней политики ЕС. Соглашение о свободной торговле между европейским блоком и Канадой пытается пробиться через кучку непокорных валонцев. Соглашение с США о создании пространства свободной торговли и инвестирования фактически мертвое. Европейско-турецкие договоренности еще держатся на плаву, но ситуация может измениться к концу осени, если турки наконец не получат обещанный безвизовый режм.

Брюссель не может позволить себе отступить. 27 стран-участниц ЕС уже ратифицировали украинское соглашение. Исключение из него военного сотрудничества не понравится странам, которые обеспокоены агрессией России. Вообще, любые уступки усложнят принятие любых сделок в будущем.

Трудности также связаны с тем, что парламентские выборы в Нидерландах состоятся через пять месяцев. Несмотря на то, что идея выхода страны из ЕС несколько утратила популярность после британского референдума о Brexit, противостояние против Брюсселя остается до сих пор популярным способом завоевания расположения избирателей. Если бы Рютте сказал "нет" Брюсселю, это бы не очень повлияло на его Либеральную партию.

Разговор между правительством Нидерландов и Брюсселем будет тянуться еще несколько недель. Рютте пообещал парламенту, что он найдет решение до первого ноября. Но не стоит ждать чего-то большего, чем появления еще одной царапины на горьких успехах внешней политики ЕС.

Ранее сообщалось, что Рютте встретится с президентом Украины Петром Порошенко во время Саммита ЕС и обсудит с ним ратификацию Соглашения об ассоциации.

Во время телефонного разговора с Порошенко 11 октября премьер Нидерландов очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление Украине безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" еженедельнике "Зеркало недели. Украина".