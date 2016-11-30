Нидерланды будут штрафовать за ношение паранджи

Нарушительницу закона ожидает штраф 400 евро.

В Голландии запретят паранджу

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла закон о запрете ношения паранджи и никаба в общественных местах.

За появление в одежде, закрывающей лицо, в учреждениях, общественном транспорте, школах и больницах, предусмотрен штраф в размере до 400 евро. Данный закон должна одобрить верхняя палата парламента - сенат, передает украинская редакція Deutsche Welle.

Паранджа – мусульманское одеяние, которое скрывает все тело женщины, включая лицо, никаб скрывает только лицо. По данным местных властей, паранджу или никаб в Нидерландах носят в общественных местах около ста женщин.

Ранее подобные законы о запрете ношения паранджи в общественных местах приняли во Франции, Бельгии, Болгарии, в одном из кантонов Швейцарии, а также в ряде федеральных земель Германии.