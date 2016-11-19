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Нидерландцы проголосовали против ассоциации с Украиной не из-за злости на ЕС - EUObserver

19 ноября в 16:00

Нидерландское исследование выявило, что с антиевропейскими настроениями на референдум в апреле пошли лишь 7,5% избирателей.

Референдум Нидерланды
Нидерландские ученые говорят, что большинство участников референдума относительно соглашения об ассоциации с Украиной не были раздражены политикой ЕС.
В Нидерландах группа ученых провела опрос среди 2500 участников референдума по ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, который состоялся в апреле. Они задали вопрос избирателям до и после голосования относительно причин их выбора.

Как сообщает EUObserver, исследование показало, что лишь 7,5% тех, кто проголосовал против европейско-украинского соглашения, сделали это только из-за раздраженности политикой ЕС.

Большинство нидерландцев, которые сказали "нет", были обеспокоены из-за коррупции в Украине. Так ответили 34,1% опрошенных. Еще 16,6% сказали, что боялись вступления Украины в ЕС. Около 12 опрошенных избирателей объяснили, что проголосовали против, потому что не хотели, чтобы их страна сотрудничала с Украиной в оборонной сфере.

В то же время, большинство тех, кто проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации, сказали, что хотели поддержать украинцев. Так сказали 37,7% опрошенных голландцев, которые на референдуме сказали "да". Еще 21% опрошенных сторонников соглашения считают, что ратификация соглашения поспособствует развитию тоговельних отношений.

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Тем временем Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение Украина Нидерланды референдум
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