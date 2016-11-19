Нидерландцы проголосовали против ассоциации с Украиной не из-за злости на ЕС - EUObserver

Нидерландское исследование выявило, что с антиевропейскими настроениями на референдум в апреле пошли лишь 7,5% избирателей.
Как сообщает EUObserver, исследование показало, что лишь 7,5% тех, кто проголосовал против европейско-украинского соглашения, сделали это только из-за раздраженности политикой ЕС.
Большинство нидерландцев, которые сказали "нет", были обеспокоены из-за коррупции в Украине. Так ответили 34,1% опрошенных. Еще 16,6% сказали, что боялись вступления Украины в ЕС. Около 12 опрошенных избирателей объяснили, что проголосовали против, потому что не хотели, чтобы их страна сотрудничала с Украиной в оборонной сфере.
В то же время, большинство тех, кто проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации, сказали, что хотели поддержать украинцев. Так сказали 37,7% опрошенных голландцев, которые на референдуме сказали "да". Еще 21% опрошенных сторонников соглашения считают, что ратификация соглашения поспособствует развитию тоговельних отношений.
Тем временем Европе начали обсуждать предложенную Нидерландами декларацию о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС. Отмечается, что декларацию рассчитывают согласовать до саммита ЕС в декабре 2016 года. Для ее принятия потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.
Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA