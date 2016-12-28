Нетаньяху упрекнул Керри в "антиизраильской" риторике

Госсекретарь США критически отозвался о постройке еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

Премьер Израиля отреагировал на выступление Керри Prime Minister of Israel / Flickr

Премьер-министр Израиляупрекнул государственного секретаря США Джона Керри в произнесении "антиизраильской" речи, сообщает "Русская служба Би-би-си".

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", – заявил глава израильского правительства в среду, 28 декабря.

Нетаньяху отметил, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, не уделив внимания "нежеланию палестинцев признавать Государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Перед этим госудаственный секретарь США Джон Керри, комментируя резолюцию Совета Безопасности ООН и жесткую реакцию Израиля на нее, заявил заявил, что будущее двух государств в израильско-палестинском конфликте находится под угрозой, равно как будущие мирные переговоры.

"Несмотря на все наши усилия на протяжении многих лет, решение о двух государствах сейчас находится в серьезной опасности. Мы не можем позволить себе ничего не делать и ничего не говорить, когда видим, как ускользает надежда на мир", – заявил Керри во время выступления в Госудаственном департаменте.

Ранее Муниципальный комитет по планированию и строительству Иерусалима отложил голосование по вопросу возведения дополнительных 500 домов в восточной части города из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри, посвященной ситуации на Ближнем Востоке

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.