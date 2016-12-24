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Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в ООН – СМИ

24 декабря в 23:37

Украина поддержала резолюцию СБ ООН об осуждении еврейских поселений в Палестине. 

 

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Нетаньяху якобы отказал Гройсману в визите в Израиль
Василий Артюшенко, ZN.UA
 Премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН, сообщает израильское интеренет-издание ynet.co.il.   

"Премьер-министр продолжил жестко действовать против стран, поддержавших резолюцию СБ ООН против еврейских поселений. В субботу вечером он принял решение отменить официальный визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль в знак протеста против голосования Украины в ООН. Гройсман планировал прибыть в Израиль на следующей неделе", - отмечает издание. 

По мнению автора, случай с Украиной является доказательством того, что в голосование против еврейских поселений был вовлечен президент США Барак Обама. По словам израильских чиновников, 38-летний Владимир Гройсман – еврей по национальности - считается сторонником Израиля и хотел, чтобы Украина избежала подобного голосования.  

"Однако президент Петр Порошенко решил проголосовать за резолюцию после телефонного разговора с вице-президентом США Джо Байденом. Израиль возмущен действиями Украины и решил пойти на ответный шаг – отмену визита Гройсмана", - сообщило издание. 

Решение Совета Безопасности по еврейским поселениям поддержали 13 из 15 членов СБ ООН. США впервые с 1980 года не наложили вето на антиизраильскую резолюцию, отмечает издание.

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Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. 

По материалам: ynet.co.il
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Тэги Украина Израиль ООН Гройсман евреи поселения отмена США Владимир безопасность издание президент премьер премьер-министр
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1 комментарий
  • Hariton Sokur Сегодня, 03:33 Чого ображатись Ізраїлю, коли він сам утримався від голосування про засудження рашистської агресії в Криму в березні 2014 р.? Ответить Цитировать Пожаловаться
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