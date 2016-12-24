Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в ООН – СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украина поддержала резолюцию СБ ООН об осуждении еврейских поселений в Палестине.

Нетаньяху якобы отказал Гройсману в визите в Израиль Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН, сообщает израильское интеренет-издание ynet.co.il

"Премьер-министр продолжил жестко действовать против стран, поддержавших резолюцию СБ ООН против еврейских поселений. В субботу вечером он принял решение отменить официальный визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль в знак протеста против голосования Украины в ООН. Гройсман планировал прибыть в Израиль на следующей неделе", - отмечает издание.

По мнению автора, случай с Украиной является доказательством того, что в голосование против еврейских поселений был вовлечен президент США Барак Обама. По словам израильских чиновников, 38-летний Владимир Гройсман – еврей по национальности - считается сторонником Израиля и хотел, чтобы Украина избежала подобного голосования.

"Однако президент Петр Порошенко решил проголосовать за резолюцию после телефонного разговора с вице-президентом США Джо Байденом. Израиль возмущен действиями Украины и решил пойти на ответный шаг – отмену визита Гройсмана", - сообщило издание.

Решение Совета Безопасности по еврейским поселениям поддержали 13 из 15 членов СБ ООН. США впервые с 1980 года не наложили вето на антиизраильскую резолюцию, отмечает издание.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.