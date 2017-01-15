Нетаньяху назвал бесполезной парижскую конференцию по Ближнему Востоку

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Премьер-министр Израиля заявил, что участники конференции намерены выдвинуть условия, несовместимые с национальными интересами государства.

Израиль не намерен принимать во внимание результаты международной конференции, которая начала работу в Париже kp.ru

Премьер-министр Израиляне видит смысла в проведении открывшейся в Париже конференции, которая посвящена урегулированию палестинско-израильского конфликта.

"Конференция, которая проходит сегодня в Париже - это бесполезная конференция. Ее организовали французы и палестинцы, чтобы выдвинуть Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", – заявил Нетаньяху на заседании израильского правительства в воскресенье, 15 января.

Премьер-министр выразил уверенность, что конференция не способствует мирному урегулированию конфликта, и отдаляет палестинцев от прямых переговоров с Тель-Авивом.

"Эта конференция – один из последних вздохов вчерашнего дня, завтрашний день будет совсем иным, и он уже близок", – заверил Нетаньяху.

На международную конференцию в Париже, которая открылась 15 января, прибыли представители 70 государств, но ни Израиль, ни Палестина не принимают участия в ее работе.

Согласно проекту итогового заявления, которое попало в распоряжении информационного агентства AP, конференция призовет Израиль и Палестинскую национальную автономию "официально подтвердить приверженность решению, основанному на принципе двух государств".

В документе также сказано, что международное сообщество не признает "изменение существовавших до 1967 года границ Израиля без согласования обеими сторонами".

Как сообщил изданию французский дипломат на условиях анонимности, парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы донести до него коллективный международный призыв к миру.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.