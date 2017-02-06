Нетаньяху надеется на поддержку США и Британии в противодействии Ирану

Израильский премьер считает, что Иран испытывает границы терпения стран Запада.

Биньямин Нетаньяху хочет добиться от Британии совместного ответа на ракетные испытания в Иране kp.ru

Премьер-министр Израилясообщил, что во время встречи с премьер-министром Британии Терезой Мей он хочет добиться совместного ответа на ракетные испытания Ирана. По его мнению, наилучшим вариантом будет трехстороннее заявление Израиля, Великобритании и США, сообщает Bloomberg

Нетаньяху проведет встречи с Мей и министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит с официальным визитом Белый дом. Премьер высказал надежды, что по время поездок он сможет обсудить ответ действиям Ирана. По словам Нетаньяху, Иран своей агрессией испытывает границы терпения стран Запада.

В 2015 году Израиль пытался заблокировать решение лидеров ЕС и США по ядерной сделке с Ираном. Договор предполагал снятие санкций с Ирана в ответ на его обещания приостановить разработку ядерного оружия и допускать проверяющих на объекты ядерных исследований.

Теперь Нетаньяху надеется на более строгую политику нового главы Белого дома по отношению к Ирану. Дональд Трамп во время своей президентской кампании неоднократно упоминал о возможности пересмотреть ядерное соглашение с Ираном.

Ранее сообщалось, чтопосле испытания баллистической ракеты. В санкционный список попали 13 физических лиц и 12 компаний.

Ранее сообщалось, что 29 января США зафиксировали испытание Ираном баллистической ракеты среднего радиуса действия. Иран провел испытания баллистической ракеты впервые за время пребывания Дональда Трампа в качестве президента США. В своей предвыборной кампании американский президент не раз критически высказывался по поводу ядерной сделки с Ираном.