Нетаньяху допросят по обвинению в коррупции

Премьера Израиля обвиняют в получении им и членами его семьи дорогостоящих подарков от бизнесменов.

Нетаньяху все обвинения в свой адрес категорически отвергает kp.ru

Полиция Израиля допросит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с возможным получением им и членами его семьи подарков и других благ от бизнесменов на сумму в сотни тысяч израильских шекелей (один шекель примерно равен 0,25 евро).

Газета Haaretz сообщила, что допрос может состояться в один из дней со 2 по 4 января.

Полиция долго пыталась договориться с представителями Нетаньяху о времени проведения процессуальных действий, но согласовать сроки удалось лишь в воскресенье, 1 января.

По делу проходят несколько свидетелей в Израиле и за границей. Один из них - давний друг премьера, американский предприниматель Рональд Лаудер - утверждает, что спонсировал заграничное путешествие сына Нетаньяху, а также преподнес главе правительства дорогостоящий костюм. Полиция, однако, подозревает, что Лаудер действовал в корыстных целях, а также что он сознательно занижает стоимость подарков.

Биньямин Нетаньяху все обвинения в свой адрес категорически отвергает. "Все предыдущие "дела" оказались беспочвенными. Так будет и с нынешними утверждениями, которые распространяются СМИ. Они ни к чему не приведут, потому что оснований (для обвинительного заключения. - ред.) нет", - заявил глава израильского правительства.

Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.

В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Ранее Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить неуважительного отношения к Израилю и призвал Тель-Авив дождаться его инаугурации.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".