Немецкий президент заявил о необходимости паузы в процессе евроинтеграции

Гаук выступил за то, чтобы вопросы, которые можно решить на национальном уровне, решались на нем.

Гаук считает, что ЕС нужна пауза bundespraesident.de

Президент Германии Йоахим Гаук считает, что Европейскому союзу следует подумать о паузе в процессе дальнейшей интеграции в рамках ЕС, чтобы обсудить, "какой цели и с какой скоростью мы хотим достичь".

"Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию. Проект мира, о котором предыдущие поколения даже не могли мечтать. Но на этом пути к все большему объединению мы порой действовали настолько быстро, что не все граждане могли или хотели следовать за нами", - сказал Гаук в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает DW.

По словам Гаука, ЕС необходимо больше обращать внимание на принцип субсидиарности с тем, чтобы вопросы, которые можно решить на национальном уровне, решались бы именно на нем.

Напомним, несколько месяцев назад нынешний президент Германии Йоахим Гаук объявил, что не намерен баллотироваться на второй срок. Президента Германии будут избирать 12 февраля 2017 года Федеральным Собранием.