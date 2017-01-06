Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами" и детским конструктором

Чтобы избежать негативного влияния неожиданного "подарка" на экологию, к сбору игрушек привлекли детский сад.
Они оказались на берегу после того, как контейнер с игрушками шторм смыл с проходящего мимо датского судна, сообшает издание "Новое время" со ссылкой на немецкое агентство NDR.
Внутри каждого пластикововго яйца оказались игрушки и инструкции на русском языке.
Теперь 500-метровый пляж, который усыпан игрушками, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом ее может унести назад в море.
Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.
Ранее сообщалось, что в Итали умер изобретатель "киндер-сюрприза" Уильям Сэлис.Новое время