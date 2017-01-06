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Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами" и детским конструктором

6 января в 06:41

Чтобы избежать негативного влияния неожиданного "подарка" на экологию, к сбору игрушек привлекли детский сад.

остров с игрушками
Для уборки пляжа от игрушек привлекли детей
NDR
Побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море оказалось усыпанным пластмассовым детским конструктором и пластиковыми яйцами (киндер-сюрпризами).

Они оказались на берегу после того, как контейнер с игрушками шторм смыл с проходящего мимо датского судна, сообшает издание "Новое время" со ссылкой на немецкое агентство NDR.

Внутри каждого пластикововго яйца оказались игрушки  и инструкции на русском языке.

Теперь 500-метровый пляж, который усыпан игрушками, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом ее может унести назад в море.

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Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.

Ранее сообщалось, что в Итали  умер изобретатель "киндер-сюрприза" Уильям Сэлис. 

По материалам: Новое время
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Тэги дети море игрушка пластмасса яйца шторм
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