Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами" и детским конструктором

Чтобы избежать негативного влияния неожиданного "подарка" на экологию, к сбору игрушек привлекли детский сад.

Для уборки пляжа от игрушек привлекли детей NDR

Побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море оказалось усыпанным пластмассовым детским конструктором и пластиковыми яйцами (киндер-сюрпризами).

Они оказались на берегу после того, как контейнер с игрушками шторм смыл с проходящего мимо датского судна, сообшает издание "Новое время" со ссылкой на немецкое агентство NDR.

Внутри каждого пластикововго яйца оказались игрушки и инструкции на русском языке.

Теперь 500-метровый пляж, который усыпан игрушками, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом ее может унести назад в море.

Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.

Ранее сообщалось, что в Итали умер изобретатель "киндер-сюрприза" Уильям Сэлис.