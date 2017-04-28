Немецким чиновникам и военным запретили носить паранджу

В МВД Германии решили показать границы толерантности.
"Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам. Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад", - прокомментировал глава МВД Германии Томас де Мезьер, пишет Reuters.
В декабре 2016 года к запрету полностью закрывающей лицо одежды призвала канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявлял, что в 2017 году запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, будет действовать в виде закона.
А в трех регионах Франции были приняты решения о запрете буркини - купальных костюмов для мусульманок, почти полностью покрывающих тело.ZN.UA