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Немецким чиновникам и военным запретили носить паранджу

28 апреля в 04:09

В МВД Германии решили показать границы толерантности.

никаб
Немецким военным запретили одевать паранджу
wikipedia
В Германии Бундестаг одобрил закон, который вводит частичный запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Запрет распространится на государственных служащих, военных и судей. Речь идет об элементах традционной мусульманской женской одежды - никабе, парандже и т.п. 

"Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам.  Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад", - прокомментировал глава МВД Германии Томас де Мезьер, пишет Reuters.

В декабре 2016 года к запрету полностью закрывающей лицо одежды призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявлял, что в 2017 году запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, будет действовать в виде закона.

А в трех регионах Франции были приняты решения о запрете буркини - купальных костюмов для мусульманок, почти полностью покрывающих тело. 

По материалам: ZN.UA
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