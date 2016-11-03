Немецкие спецслужбы обезвредили банду беженцев из Чечни

В разных регионах Германии задержали 16 представителей этнической группировки.

Немецкая полиция провела облаву на чеченских бандитов

спецслужбы провели операцию по задержанию членов этнической преступеой группировки. В разных регионах страны в общей сложности задержаны 16 человек – все они выходцы из Чечни, которые находились в Германии как беженцы и рассчитывали получить убежище, сообщает ТСН.

Чеченцев подозревают в избиениях, похищениях, вымогательстве и угрозах. Правоохранители также пока не сообщают, связаны ли задержания с обысками, которые полиция недавно провела у выходцев из Чечни, подозреваемых в финансировании ИГИЛ.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что в Германии опасаются роста количества радикальных исламистов из-за наплыва беженцев из Чечни. Число заявлений о предоставлении убежища из Российской Федерации уже резко возросло несколько лет назад. Немецкие органы безопасности следят за этой тенденцией, вызывающей беспокойство. Некоторые считают, что РФ для демонстрации своей власти снова открыла "чеченскую дверь". Другие выражают мнение, что эти данные свидетельствуют о том, что в лагеря для беженцев проникнут радикальные салафиты.

Как сообщалось, правительство Германии одобрило законопроект о дополнительном выделении 2,6 млрд евро федеральным землям для удовлетворения нужд беженцев. По данным немецкого министерства финансов, средства будут выделены из специальных резервов, заложенных в бюджете на 2016 год.