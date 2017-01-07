Немецкие спецслужбы нашли в кибератаке на ОБСЕ российский след

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К взлому серверов ОБСЕ может быть причастна хакерская группа APT 28, имеющая отношение к атаке на Бундестаг.

Россия может быть причастна еще и к хакерской атаке на ОБСЕ scyther5 / Depositphotos

Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило признаки причастности российской стороны к ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (), заявил глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen).

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, соответствующее заявление глава спецслужбы сделал в интервью агентству dpa.

"Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг", - заявил Масен в интервью агентству. "Есть признаки, указывающие на связь APT28 с российскими источниками", - отметил он.

Отмечается, что о хакерской атаке на ОБСЕ стало известно в конце декабря 2016 года. В организации признали, что при атаке хакеры могли получить доступ к секретным документам.

По мнению специалистов, хакерская группировка АРТ28, известная также под названием Fancy Bear, работает под кураторством ГРУ ВС РФ, в то время как группировка АРТ29, известная как Cozy Bear – под руководством российской ФСБ.

Напомним, сегодня разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В нейговорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.