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Немецкие спецслужбы нашли в кибератаке на ОБСЕ российский след

7 января в 12:06

К взлому серверов ОБСЕ может быть причастна хакерская группа APT 28, имеющая отношение к атаке на Бундестаг.

хакер
Россия может быть причастна еще и к хакерской атаке на ОБСЕ
scyther5 / Depositphotos
Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило признаки причастности российской стороны к ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen).

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, соответствующее заявление глава спецслужбы сделал в интервью агентству dpa.

"Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг", - заявил Масен в интервью агентству. "Есть признаки, указывающие на связь APT28 с российскими источниками", - отметил он.

Отмечается, что о хакерской атаке на ОБСЕ стало известно в конце декабря 2016 года. В организации признали, что при атаке хакеры могли получить доступ к секретным документам.

По мнению специалистов, хакерская группировка АРТ28, известная также под названием Fancy Bear, работает под кураторством ГРУ ВС РФ, в то время как группировка АРТ29, известная как Cozy Bear – под руководством российской ФСБ.

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Напомним, сегодня разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В нейговорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. 

Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Россия хакер ОБСЕ
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