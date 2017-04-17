Немецкие политики призвали отменить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Правительство ФРГ пока не дало официальных комментариев по итогам референдума в Турции.

В Германии задумались над результатами турецкого референдума Anadolu Agency

Руководители ведущих немецких политических партий потребовали отмены переговоров по вступлению Анкары в Евросоюз, реагируя таким образом на результаты референдума в Турции , где победили сторонники расширения полномочий президента Реджепа Эрдогана. Так, заместитель председателя Христианско-социального союза Манфред Вебер заявил, что полноправное членство Турции в Евросоюзе "более не может быть целью" переговоров, пишет DW.

Вебер охарактеризовал перспективы вступления Турции в ЕС как "самообман". По его мнению, членство страны в Евросоюзе должно быть снято с повестки дня. Заместитель председателя Христианско-демократического союза Юлия Клёкнер в статье, опубликованной в издании Huffington Post, заявила, что дверь в ЕС для Турции "окончательно закрыта". Она считает, что финансовая поддержка, оказываемая Турции для вхождения в ЕС, должна быть прекращена. Ранее, в связи с возможным вступлением в Евросоюз, Турция получила от Брюсселя 4,8 миллиарда евро, а согласно плану до 2020 года должна была получить еще 4,45 миллиарда, отмечает агентство dpa.

Помимо этого, лидеры Левой партии и "зеленых" Сара Вагенкнехт и Джем Оздемир потребовали также пересмотреть и военное сотрудничество с Турцией. По мнению политиков, все 260 немецких солдат, находящихся на военной базе в Инджирлике, должны быть отозваны, а все поставки оружия Турции - прекращены.

Правительство ФРГ официально пока не комментировало результаты турецкого рефрендума, а министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к осмотрительности. По его словам, следует "сохранять холодную голову" и "вести себя благоразумно".

Сообщается также, что главы стран, входящих в ЕС, на ближайшем саммите, который пройдет в начале мая, могут объявить о пересмотре отношений с Турцией.

Как сообщалось, в МИД Турции, наоборот, заявили, что для турецкого государства политика европейской интеграции остается стратегическим приоритетом.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

21 марта Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган сообщил, что после апрельского референдума об изменениях в конституцию он может пересмотреть отношения с ЕС. Президент добавил, что Европа уже не напугает Турцию отказом принятия в Евросоюз, а также пообещал, что Европа прекратит "шпионить" на территории его страны.

Ранее, после отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

Подробнее о кризисе в отношениях между Турцией и ЕС читайте в статье Владимира Кравченко "Мост, который разрушают Анкара и Брюссель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".