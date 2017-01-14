Немецкая разведка обвинила Москву в попытках подорвать единство ЕС и США

Москва целенаправленно пытается углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.
Объединенная рабочая группа ведомств представили правительству ФРГ доклад под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - "Психологические операции").
Авторы доклада уверены, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.
Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило признаки причастности российской стороны к ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Deutsche Welle (Русская редакция)