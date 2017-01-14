Топ Новости
<
>

Немецкая разведка обвинила Москву в попытках подорвать единство ЕС и США

14 января в 13:55

Москва целенаправленно пытается углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.

Кремль, Москва
Немецкая разведка заметила руку Кремля
ZN.UA
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США.

Объединенная рабочая группа ведомств представили правительству ФРГ доклад под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - "Психологические операции").

Авторы доклада уверены, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Читайте также: ЕС время эффективно бороться против кибер-бойцов Путина - FT

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило признаки причастности российской стороны к ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
Читайте также
Тэги охрана Конституция Германия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости