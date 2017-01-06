Неизвестный застрелил пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде

Полиция уже задержала стрелка. По предварительным данным, он был одиночкой.
Полиция сообщает, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Предположительно, стрельба была произведена стрелком-одиночкой, который был задержан полицией.
Инцидент произошел в зоне получения багажа. Мотивы действий преступника неизвестны.
На видеокадрах, снятых с вертолетов новостных агентств, можно увидеть сотни людей на взлетной полосе. Пострадавших доставляют в больницы.
Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".Голос Америки (русская служба)