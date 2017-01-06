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Неизвестный застрелил пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде

6 января в 22:00

Полиция уже задержала стрелка. По предварительным данным, он был одиночкой.

Форт-Лодердейл стрельба
В США снова стрелок-одиночка применил оружие
Foxnews
В аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида, произошла стрельба. По предварительным данным, погибли пять человек, восемь получили ранения.

Полиция сообщает, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Предположительно, стрельба была произведена стрелком-одиночкой, который был задержан полицией.

Инцидент произошел в зоне получения багажа. Мотивы действий преступника неизвестны.

На видеокадрах, снятых с вертолетов новостных агентств, можно увидеть сотни людей на взлетной полосе. Пострадавших доставляют в больницы.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: Голос Америки (русская служба)
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Тэги полиция ранение преступление
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