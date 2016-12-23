Неизвестные угнали самолет A320 ливийских авиалиний

На борту самолета находятся 118 человек.
Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту: следовал из ливийского города Себа в Триполи. В 11.32 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Мальты. Спасательные службы были стянуты в аэропорт еще до приземления воздушного судна.
На борту самолета находятся 118 человек. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.
Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n— Flightradar24 (@flightradar24) 23 грудня 2016 р.