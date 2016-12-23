Топ Новости
<
>

Неизвестные угнали самолет A320 ливийских авиалиний

23 декабря в 13:07

На борту самолета находятся 118 человек.

Afriqiyah Airways
Авиалайнер следовал из ливийского города Себа в Триполи
Википедия
Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками, сообщает издание Times of Malta.

Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту: следовал из ливийского города Себа в Триполи. В 11.32 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Мальты. Спасательные службы были стянуты в аэропорт еще до приземления воздушного судна.

На борту самолета находятся 118 человек. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

Тэги самолет Мальта
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости