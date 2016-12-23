Неизвестные угнали самолет A320 ливийских авиалиний

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На борту самолета находятся 118 человек.

Авиалайнер следовал из ливийского города Себа в Триполи Википедия

здание Times of Malta.





Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками, сообщает и

Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту: следовал из ливийского города Себа в Триполи. В 11.32 по местному времени самолет приземлился в аэропорту Мальты. Спасательные службы были стянуты в аэропорт еще до приземления воздушного судна.

На борту самолета находятся 118 человек. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.