Неизвестные бросили гранату в посольство Франции в Афинах, ранен полицейский

Здание представительства также незначительно повреждено.

В центре Афин снова прогремел взрыв Ekathimerini

В греческих Афинах двое неизвестных, проезжая мимо французского посольства на мотоцикле, бросили в здание гранату. В результате нападения был легко ранен охранявший представительство полицейский. Он получил травму ног, после чего карета скорой помощи увезла его в больницу, однако, как сообщается, угрозы для жизни нет.

Кроме того, незначительно повреждено здание посольство.

Отметим, что посольство Франции находится в самом центре греческой столицы - на проспекте Василисас Софиас. На текущий момент район оцеплен, остановлено движение. Место преступления обследуют эксперты-криминалисты. Также туда прибыли саперы.

Мотоцикл нашли брошенным недалеко от здания посольства.

13 октября в центре Афин прогремел взрыв. Взрыв повредил книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.