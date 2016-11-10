Неизвестные бросили гранату в посольство Франции в Афинах, ранен полицейский

Здание представительства также незначительно повреждено.
Кроме того, незначительно повреждено здание посольство.
Отметим, что посольство Франции находится в самом центре греческой столицы - на проспекте Василисас Софиас. На текущий момент район оцеплен, остановлено движение. Место преступления обследуют эксперты-криминалисты. Также туда прибыли саперы.
Мотоцикл нашли брошенным недалеко от здания посольства.
13 октября в центре Афин прогремел взрыв. Взрыв повредил книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.Русская служба Би-би-си