Неготовность к протестам зафиксирована у 85% жителей России

Готовность протестовать как с экономическими, так и с политическими требованиями, сохраняет минимальные показатели, характерные для аналогичных замеров в 2014-2015 гг.
При этом 12% положительно ответили на вопрос о личном участии в массовых акциях протеста, если они на России начнутся, а 6% затруднились ответить. Считают маловероятными акции протеста с экономическими требованиями 78% жителей страны, 18% - вполне возможными, а 5% затруднились ответить.
При этом в политических акциях не намерены принимать участие 85% жителей России, а 81% считают их маловероятными.
Опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.
Напомним, что по данным опроса "Левада-центра", проведенного в ноябре 2015 года, только 16% граждан Российской Федерации считают, что России нужна такая демократия, как в развитых странах Европы, Америки. При этом почти половина опрошенных (46%) заявили, что стране необходима "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России" демократия.ZN.UA