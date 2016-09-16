Неготовность к протестам зафиксирована у 85% жителей России

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Готовность протестовать как с экономическими, так и с политическими требованиями, сохраняет минимальные показатели, характерные для аналогичных замеров в 2014-2015 гг.

Нежелание отстаивать свои права выявлено у 85% жителей России Левада-Центр

Абсолютное(82%) не намерены принимать участие в массовых акциях протеста с экономическими требованиями, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

При этом 12% положительно ответили на вопрос о личном участии в массовых акциях протеста, если они на России начнутся, а 6% затруднились ответить. Считают маловероятными акции протеста с экономическими требованиями 78% жителей страны, 18% - вполне возможными, а 5% затруднились ответить.

При этом в политических акциях не намерены принимать участие 85% жителей России, а 81% считают их маловероятными.

Опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.

Напомним, что по данным опроса "Левада-центра", проведенного в ноябре 2015 года, только 16% граждан Российской Федерации считают, что России нужна такая демократия, как в развитых странах Европы, Америки. При этом почти половина опрошенных (46%) заявили, что стране необходима "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России" демократия.