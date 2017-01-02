Около 50 человек погибли в тюремном восстании в Бразилии

Беспорядки в бразильских тюрьмах происходят регулярно.
По меньшей мере 50 человек были убиты во время тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки, рассказал сотрудник службы безопасности бразильскому телеканалу.
Глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтеш заявил, что могут быть обнаружены новые жертвы, когда власти получать более четкое представление о масштабах противостояния между конкурирующими тюремными группировками, передает Reuters.
Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за ее тюремную систему, отмечая, что переполненность тюрем является нормой, а смертельные беспорядки происходят регулярно.
Ранее сообщалось, что в Сан-Пауло бразильские полицейские и сотрудники консульства Украины в Бразилии успешно завершили операцию по освобождению двух украинцев из плена местных наркоторговцевZN.UA