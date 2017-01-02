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Около 50 человек погибли в тюремном восстании в Бразилии

2 января в 16:14

Беспорядки в бразильских тюрьмах происходят регулярно.

тюрьма
В бразильской тюрьме погибли не менее 50 человек
Андрей Товстыженко, ZN.UA

По меньшей мере 50 человек были убиты во время тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки, рассказал сотрудник службы безопасности бразильскому телеканалу.

Глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтеш заявил, что могут быть обнаружены новые жертвы, когда власти получать более четкое представление о масштабах противостояния между конкурирующими тюремными группировками, передает Reuters.

Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за ее тюремную систему, отмечая, что переполненность тюрем является нормой, а смертельные беспорядки происходят регулярно.

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Ранее сообщалось, что в Сан-Пауло бразильские полицейские и сотрудники консульства Украины в Бразилии успешно завершили операцию по освобождению двух украинцев из плена местных наркоторговцев

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бразилия беспорядки смерть
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