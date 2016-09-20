Названы три лучших фотографа по версии Getty Images и Instagram

Авторы снимков получат грант от международного фотоагентства.

Агентство Getty Images и социальная сеть Instagram подвели итоги конкурса для фотографов. По итогам конкурса были выбраны три фотографа – Кристиан Родригес (Уругвай), Ронни Сенн (Индия) и Джирма Берта (Эфиопия). Между этими тремя авторами жюри разделило грант в размере 10 тысяч долларов.

Таким образом фотоагентство хочет поддержать талантливых фотографов из стран, которые не так широко, как другие, представлены в публикациях СМИ.

Кроме того, победителям предоставляется возможность сотрудничества с фотоагентством, а их снимки будут показаны на престижном фестивале Photoville в Нью-Йорке.

Недавно были опубликованы лучшие снимки природы, сделанные учеными-биологами.