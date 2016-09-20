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Названы три лучших фотографа по версии Getty Images и Instagram

20 сентября в 18:51

Авторы снимков получат грант от международного фотоагентства.

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Фото Instagram/christian_foto

Агентство Getty Images и социальная сеть Instagram подвели итоги конкурса для фотографов. По итогам конкурса были выбраны три фотографа – Кристиан Родригес (Уругвай), Ронни Сенн (Индия) и Джирма Берта (Эфиопия). Между этими тремя авторами жюри разделило грант в размере 10 тысяч долларов.

Таким образом фотоагентство хочет поддержать талантливых фотографов из стран, которые не так широко, как другие, представлены в публикациях СМИ.

Кроме того, победителям предоставляется возможность сотрудничества с фотоагентством, а их снимки будут показаны на престижном фестивале Photoville в Нью-Йорке. 

Недавно были опубликованы лучшие снимки природы, сделанные учеными-биологами.

По материалам: Bird In Flight
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Тэги фото конкурс Instagram
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