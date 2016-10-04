Названы самые красивые места для путешествий по версии Business Insider

В список попал город-оазис в Перу, заброшенная тюрьма в Эстонии и озеро в Гондурасе.

Редакция издания Business Insider составила Топ-100 самых впечатляющих мест для путешествий в разных уголках земного шара.

Авторы считают, что путешествие должно быть чем-то большим, чем посещение достопримечательностей по списку, ведь это возможность увидеть по-настоящему прекрасные уголки мира. Составители вносили в список не самые известные места для туристов, однако все они - локации с прекрасными пейзажами.

В рейтинге учитывались также отзывы путешественников на TripAdvisor.

Первую десятку локаций из рейтинга смотрите в фотогалерее.