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Названы самые красивые места для путешествий по версии Business Insider

4 октября в 19:11

В список попал город-оазис в Перу, заброшенная тюрьма в Эстонии и озеро в Гондурасе.

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1. Оазис Уакачина в Перу Фото Pixabay

Редакция издания Business Insider составила Топ-100 самых впечатляющих мест для путешествий в разных уголках земного шара.

Авторы считают, что путешествие должно быть чем-то большим, чем посещение достопримечательностей по списку, ведь это возможность увидеть по-настоящему прекрасные уголки мира. Составители вносили в список не самые известные места для туристов, однако все они - локации с прекрасными пейзажами.

В рейтинге учитывались также отзывы путешественников на TripAdvisor.

Первую десятку локаций из рейтинга смотрите в фотогалерее.

По материалам: Business Insider
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