Названы самые красивые аэропорты мира

В списке аэропорт Мумбаи, Марракеш-Менара, Пулково и Веллингтон.

Британское издание опубликовало список самых красивых аэровокзалов мира.

"Может ли аэропорт вообще быть красивым? Эстетические достоинства – не первое, о чем думаешь по пути к регистрации. Но, возможно, вы просто ищете не в тех местах. Представленные аэропорты – некоторые отдаленные, некоторые весьма известные – могут похвастаться продуманной архитектурой и впечатляющим дизайном. Они – глоток свежего воздуха и очень далеки от безликих залов ожидания цвета асфальта", - пишет The Telegraph.

Весной авиаэксперты консалтинговой компании Skytrax опубликовали свой ежегодный рейтинг лучших аэропортов World Airport Awards. Этот рейтинг основан на отзывах более чем 13 миллионов пассажиров из 106 стран. Рейтинг возглавил мюнхенский аэропорт.