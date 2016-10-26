Названы победители престижного фотоконкурса The Epson International Pano Awards

Победителем конкурса стал американский фотограф Алекс Норьега с его пейзажами.

В конце октября жюри The Epson International Pano Awards объявили результаты. Общим победителем конкурса стал американский фотограф Алекс Норьега. Также его зимний пейзаж завоевал первое место в категории "Природа". Фотограф получит денежную премию в размере трех тысяч долларов.

Также выбраны лучшие снимки в категориях "Архитектура", Digital art, VR/360 Award и названы победители среди молодых фотографов. Призовой фонд конкурса - 60 тысяч долларов.

В прошлом году победа досталась голландцу Максу Райву за фото пещеры в Гималаях.

В конце сентября были подведены итоги конкурса экстремальной фотографии Red Bull Illume Image Quest.