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Названы победители престижного фотоконкурса The Epson International Pano Awards

26 октября в 12:27

Победителем конкурса стал американский фотограф Алекс Норьега с его пейзажами.

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Фото: Алекс Норьега. Гран-при общего конкурса Фото thepanoawards.com

В конце октября жюри The Epson International Pano Awards объявили результаты. Общим победителем конкурса стал американский фотограф Алекс Норьега. Также его зимний пейзаж завоевал первое место в категории "Природа". Фотограф получит денежную премию в размере трех тысяч долларов.

Также выбраны лучшие снимки в категориях "Архитектура", Digital art, VR/360 Award и названы победители среди молодых фотографов. Призовой фонд конкурса - 60 тысяч долларов.

В прошлом году победа досталась голландцу Максу Райву за фото пещеры в Гималаях.

В конце сентября были подведены итоги конкурса экстремальной фотографии Red Bull Illume Image Quest. 

По материалам: Bird In Flight
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Тэги конкурс фото природа пейзаж фотограф
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