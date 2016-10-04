Названы победители конкурса уличной фотографии

В конкурсе принимали участие фотографы из разных стран.

Опубликованы результаты международного конкурса LensCulture Street Photography Awards. Члены жюри отобрали победителей в категории "Серия" и "Одиночная фотография".

Первое место в категории "Серия" получил бразильский фотограф Фабричио Брамбатти за серию снимков о жизни маргиналов на улицах. В номинации "Одиночная фотография" первое место досталось французу Роберту Берроузу за фото полицейских.

Лучшие снимки конкурса опубликуют в специальном альбоме, а также покажут на выставке. Обладатели призовых мест награждаются денежными премиями.

Напомним, в сентябре были названы победители конкурса астрофотографии.