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Названы победители конкурса уличной фотографии

4 октября в 16:47

В конкурсе принимали участие фотографы из разных стран. 

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1 место. "Одиночная фотография". Фото Robert Burroughs Фото www.lensculture.com

Опубликованы результаты международного конкурса LensCulture Street Photography Awards. Члены жюри отобрали победителей в категории "Серия" и "Одиночная фотография".

Первое место в категории "Серия" получил бразильский фотограф Фабричио Брамбатти за серию снимков о жизни маргиналов на улицах. В номинации "Одиночная фотография" первое место досталось французу Роберту Берроузу за фото полицейских.

Лучшие снимки конкурса опубликуют в специальном альбоме, а также покажут на выставке. Обладатели призовых мест награждаются денежными премиями.

Напомним, в сентябре были названы победители конкурса астрофотографии.

По материалам: Bird In Flight
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Тэги фото конкурс фотограф
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