Названы лучшие тревел-фото 2016 года по версии The Guardian

Первое место в конкурсе получил снимок воздушных шаров в небе над Мьянмой.

На протяжении 2016 года редакция издания The Guardian проводила конкурс тревел-фотографии среди своих читателей. Каждый месяц члены жюри выбирали победителей, а в конце года из 12 лучших фотографий выбрали лучший снимок года.

Первое место досталось победителю июня - фотографу Аластеру Свану за пейзаж с летящими на рассвете воздушными шарами над храмами Мьянмы. Главный приз - тур в Исландию.

Фотографии финалистов конкурса экспонируются в лондонском офисе издания до 10 января.