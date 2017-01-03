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Названы лучшие тревел-фото 2016 года по версии The Guardian

3 января в 16:59

Первое место в конкурсе получил снимок воздушных шаров в небе над Мьянмой.

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Победитель конкурса. Лучшее фото июня. Фото: Alastair Swan Фото The Guardian

На протяжении 2016 года редакция издания The Guardian проводила конкурс тревел-фотографии среди своих читателей. Каждый месяц члены жюри выбирали победителей, а в конце года из 12 лучших фотографий выбрали лучший снимок года.

Первое место досталось победителю июня - фотографу Аластеру Свану за пейзаж с летящими на рассвете воздушными шарами над храмами Мьянмы. Главный приз - тур в Исландию.

Фотографии финалистов конкурса экспонируются в лондонском офисе издания до 10 января.

По материалам: The Guardian
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Тэги конкурс фото пейзаж
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