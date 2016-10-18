Названы лучшие подземные достопримечательности мира

В список попал военно-морской музейный комплекс в Балаклаве.

В мире есть много необычных мест под землей, куда стремятся попасть туристы. Издание CNN опубликовало свой список самых интересных подземных достопримечательностей на разных континентах.

В число самых необычных локаций попали подземелья города Кубер-Педи в Австралии, соляной собор Сипакира в Колумбии, музейный комплекс в крымской Балаклаве, катакомбы Парижа, базилика Цистерна в Стамбуле и др.

Недавно популярный сервис онлайн-бронирования отелей и аппартаментов назвал 10 идеальных городов для пеших прогулок.