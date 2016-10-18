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Названы лучшие подземные достопримечательности мира

18 октября в 16:03

В список попал военно-морской музейный комплекс в Балаклаве.

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Базилика Цистерна в Стамбуле Фото Wikimedia commons

В мире есть много необычных мест под землей, куда стремятся попасть туристы. Издание CNN опубликовало свой список самых интересных подземных достопримечательностей на разных континентах.

В число самых необычных локаций попали подземелья города Кубер-Педи в Австралии, соляной собор Сипакира в Колумбии, музейный комплекс в крымской Балаклаве, катакомбы Парижа, базилика Цистерна в Стамбуле и др.

Недавно популярный сервис онлайн-бронирования отелей и аппартаментов назвал 10 идеальных городов для пеших прогулок

По материалам: Новое время , CNN ,
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Тэги достопримечательность музей туристы
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