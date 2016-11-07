Названы лучшие небоскребы мира

Два года подряд на первом месте оказывается небоскреб в Китае.

В рамках конкурса Emporis Skyscraper Award названы 10 самых красивых высотных зданий в мире.

Ежегодно группа экспертов выбирает самое красивое здание высотой более 100 метров, достроенное в прошлом году. Жюри учитывают также функциональные особенности небоскреба. Лучшим строением 2015 года признана Шанхайская башня высотой 632 метра. В ней находится самый быстрый лифт, который перевозит людей со скоростью 20 метров в секунду.

На втором месте Evolution Tower в Москве, а на третьем небоскреб Il Dritto в Милане.

В прошлом году победа в конкурсе досталась комплексу небоскребов Wangjing SOHO в Пекине, архитектор - Захи Хадид.