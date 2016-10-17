Топ Новости
<
>

Названы лучшие города для пеших прогулок

17 октября в 19:10

В списке — Нью-Йорк, Ванкувер, Мюнхен и Киото.

< >
г_1 < >
Мюнхен, Германия Фото Pixabay

Популярный сервис онлайн-бронирования отелей и аппартаментов Booking.com назвал 10 идеальных городов для пеших прогулок. Составители учитывали безопасность туристов, а также инфраструктуру для гостей. В этих городах, по мнению специалистов, у туристов есть отличная возможность не только изучать архитектуру и культуру, но и любоваться прекрасными пейзажами.

В списке Мюнхен, Киото, Хельсинки, Бордо, Флоренция, Нью-Йорк, Перт, Ванкувер, Сан-Франциско, Монтевидео.

Недавно портал Airbnb опубликовал Топ-25 самых доступных для проживания туристов городов Европы. В этом рейтинге Киев оказался на восьмом месте. 

По материалам: Новое время
Читайте также
Тэги город турист рейтинг
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости