Названы лучшие города для пеших прогулок

В списке — Нью-Йорк, Ванкувер, Мюнхен и Киото.

Популярный сервис онлайн-бронирования отелей и аппартаментов Booking.com назвал 10 идеальных городов для пеших прогулок. Составители учитывали безопасность туристов, а также инфраструктуру для гостей. В этих городах, по мнению специалистов, у туристов есть отличная возможность не только изучать архитектуру и культуру, но и любоваться прекрасными пейзажами.

В списке Мюнхен, Киото, Хельсинки, Бордо, Флоренция, Нью-Йорк, Перт, Ванкувер, Сан-Франциско, Монтевидео.

Недавно портал Airbnb опубликовал Топ-25 самых доступных для проживания туристов городов Европы. В этом рейтинге Киев оказался на восьмом месте.