Названы 10 самых бюджетных направлений для путешествий по всему миру

На первом месте в списке - Португалия.

Британское агентство Post Office Travel Money представило свой рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в 2017 году. Составители учитывали стоимость самых популярных товаров и услуг для туристов, например, стоимость ужина с вином на двоих, банки колы и тюбика солнцезащитного крема.

На первом месте рейтинга - Алгарви, Португалия (расходы - 40,21 долларов в сутки), на втором - Солнечный Берег, Болгария (40,42 доллара), на третьем - Коста-дель-Соль, Испания (46,76 долларов).

В конце декабря британская туристическая компания Mondono составила рейтинг самых дешевых мест для новогодних путешествий. Первую строчку этого списка занял город Львов. Согласно подсчетам экспертов, средняя стоимость проживания в городе за одни сутки составляет чуть больше 31 доллара.