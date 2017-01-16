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Названы 10 самых бюджетных направлений для путешествий по всему миру

16 января в 14:46

На первом месте в списке - Португалия.

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1. Алгарви, Португалия. 40,21 доллара Фото Pixabay

Британское агентство Post Office Travel Money представило свой рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в 2017 году. Составители учитывали стоимость самых популярных товаров и услуг для туристов, например, стоимость ужина с вином на двоих, банки колы и тюбика солнцезащитного крема.

На первом месте рейтинга - Алгарви, Португалия (расходы - 40,21 долларов в сутки), на втором - Солнечный Берег, Болгария (40,42 доллара), на третьем - Коста-дель-Соль, Испания (46,76 долларов).

В конце декабря британская туристическая компания Mondono составила рейтинг самых дешевых мест для новогодних путешествий. Первую строчку этого списка занял город Львов. Согласно подсчетам экспертов, средняя стоимость проживания в городе за одни сутки составляет чуть больше 31 доллара.

По материалам: ZN.UA
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