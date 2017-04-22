Названо имя вероятного заказчика теракта в метро Петербурга

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Лидер сирийской террористической группировки ранее водил "Газель" в Питере.

Теракт в метро Петербурга мог заказать бывший водитель "Газели" vk.com/spb_today

Следователи по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга проверяют информацию о том, что заказчиком преступления может быть боевик по имени Абу Салах аль-Узбеки, который возглавляет воюющую в Сирии группировку "Таухид валь-Джихад", состоящую из выходцев из Узбекистана и Кыргызстана.

Сам боевик также, как и вероятный исполнитель теракта является выходцем из города Ош в Кыргызстане, сообщил "Газете.Ру" источник в российских правоохранительных органах. До войны в Сирии будущий лидер террористов жил в Петербурге и работал водителем "Газели", а затем на деньги религиозного коллеги уехал учиться в иорданское медресе. После учебы он якобы и отправился в Сирию.

Сообщается, что настоящее имя аль-Узбеки источник назвать затрудняется.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что "заказчик" теракта "практически установлен".

"Да, да, установлен", — уточнил Бортников.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Утром 4 апреля стало известно, что на причастность к совершению теракта проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет на России. После охранка задержала еще шестерых человек из государств Центральной Азии, которые приехали на Россию, чтобы работать.

Затем ФСБ сообщила о задержании Аброра и Акрама Азимова, подозреваемых в подготовке террориста-смертника. Они являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.

Аброр Азимов во время заседания Басманного суда Москвы отказался признавать свою вину.