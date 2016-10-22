Назначен руководитель новой разведки НАТО

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Арнд Фрейтаг фон Лорингхофен сосредоточится на улучшении обмена разведданными.

В НАТО теперь есть глава разведки despravda.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил Арнда Фрейтага фон Лорингхофена своим помощником по вопросам разведки и безопасности. Он будет заниматься координацией разведывательной деятельности альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Изначально Лорингхофен сосредоточится на улучшении обмена разведданными стран НАТО по наращиванию Россией военной мощи и в области борьбы с терроризмом, а также на устранении дублирования разведывательной деятельности в гражданской и военной сферах.

Под управлением нового главы разведки будет находиться как гражданский, так и военный персонал.

Лорингхофен в настоящее время занимает пост посла Германии в Чехии. С 2007 по 2010 год он был заместителем главы германской разведывательной службы БНД.

В июле в Варшаве на саммите НАТО было решено создать в штаб-квартире НАТО новую Службу разведки и безопасности.

Подробнее о значении и вероятных итогах саммита НАТО читайте в статье Владимира Кравченко "Саммит НАТО: восточное крыло с сине-желтой отметиной" в "Зеркале недели. Украины".