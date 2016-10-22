Назначен руководитель новой разведки НАТО

Арнд Фрейтаг фон Лорингхофен сосредоточится на улучшении обмена разведданными.
Изначально Лорингхофен сосредоточится на улучшении обмена разведданными стран НАТО по наращиванию Россией военной мощи и в области борьбы с терроризмом, а также на устранении дублирования разведывательной деятельности в гражданской и военной сферах.
Под управлением нового главы разведки будет находиться как гражданский, так и военный персонал.
Лорингхофен в настоящее время занимает пост посла Германии в Чехии. С 2007 по 2010 год он был заместителем главы германской разведывательной службы БНД.
В июле в Варшаве на саммите НАТО было решено создать в штаб-квартире НАТО новую Службу разведки и безопасности.
Подробнее о значении и вероятных итогах саммита НАТО читайте в статье Владимира Кравченко "Саммит НАТО: восточное крыло с сине-желтой отметиной" в "Зеркале недели. Украины".ТАСС