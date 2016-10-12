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Назарбаев отменил иностранные визиты из-за болезни

12 октября в 13:13

Казахский лидер не сможет принять участие в сессии ОДКБ в Ереване.

Нурсултан Назарбаев
Нурсулттан Назарбаев отменил ряд визитов из-за проблем со здоровьем
Сайт президента Казахстана
Президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев находится на лечении в связи с простудным заболеванием.

Как отметил в комментарии для ресурса zakon.kz Айдос Укибай, в связи с лечением глава государства отменил зарубежные визиты до конца недели.

"Внесены некоторые коррективы, до конца текущей недели участие главы государства в международных мероприятиях не планируется. На заседаниях в рамках ОДКБ в Ереване примет участие Премьер-министр Республики Казахстан", –отметил он.

Укибай также отметил, что лечение плановое, а состояние здоровья Назарбаева не вызывает беспокойства.

В дальнейшем, деятельность президента Казахстана будет вестись согласно обычному графику.

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Напомним, в начале сентября Назарбаев прервал свой визит в Китай, в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем участие в заседаниях Генассамблеи ООН не смог принять президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По материалам: zakon.kz
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Тэги президент Казахстан Назарбаев
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