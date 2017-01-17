Найден второй "черный ящик" разбившегося в Бишкеке самолета

Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.
Как отметил собеседник, черный ящик был обнаружен днем во вторник в ходе проведения поисково-спасательных работ. Он также напомним, что первый бортовой нашли днем ранее.
Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которые должны прибыть в страну около 19:00 по местному времени авиарейсом из Москвы.
Напомним, грузовой Boeing 747 утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.
По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Среди погибших - пятеро детей. В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана уже опознали 15 тел погибших.
О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".Интерфакс