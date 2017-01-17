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Найден второй "черный ящик" разбившегося в Бишкеке самолета

17 января в 14:39

Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

самолет бишкек3
Черный ящик был обнаружен днем во вторник
http://zanoza.kg/
На месте крушения грузового самолета Boeing-747-400 авиакомпании ACT Airlines  в пригороде киргизской столицы Бишкека спасатели обнаружили второй бортовой самописец, сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Как отметил собеседник, черный ящик был обнаружен днем во вторник в ходе проведения поисково-спасательных работ. Он также напомним, что первый бортовой нашли днем ранее.

Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которые должны прибыть в страну около 19:00 по местному времени авиарейсом из Москвы.

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Напомним, грузовой Boeing 747  утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.  

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Среди погибших - пятеро детей. В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана уже опознали 15 тел погибших.

О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA  "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное". 

По материалам: Интерфакс
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