Найден второй "черный ящик" разбившегося в Бишкеке самолета

Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Черный ящик был обнаружен днем во вторник http://zanoza.kg/

На местеBoeing-747-400 авиакомпании ACT Airlines в пригороде киргизской столицы Бишкека спасатели обнаружили второй бортовой самописец, сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Как отметил собеседник, черный ящик был обнаружен днем во вторник в ходе проведения поисково-спасательных работ. Он также напомним, что первый бортовой нашли днем ранее.

Расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которые должны прибыть в страну около 19:00 по местному времени авиарейсом из Москвы.

Напомним, грузовой Boeing 747 утром 16 января потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. Среди погибших - пятеро детей. В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана уже опознали 15 тел погибших.

О других подробностях авиакатастрофы читайте в материале ZN.UA "Крушение "Боинга" под Бишкеком: главное".