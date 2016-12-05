Наводнение на юге Испании: затопленные дома и перекрытые дороги

СМИ сообщают о двух погибших.

Сильные дожди 4 декабря стали причиной наводнения на юге Испании. Улицы города Малага оказались под водой — затоплены жилые дома, офисные здания, перекрыты дороги.

На данный момент известно о двух погибших. Молодая женщина погибла в нижней части клуба, затопленного водой. Второй погибший в городе Ла-Линеа — сотрудник энергетической компании, который ремонтировал линии.

Жителям пострадавших районов часто приходилось ждать спасателей на крышах своих домов.

Пользователи публикуют в соцсетях фотографии последствий наводнения.