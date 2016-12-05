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Наводнение на юге Испании: затопленные дома и перекрытые дороги

5 декабря в 15:20

СМИ сообщают о двух погибших.

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Фото twitter/jmatencia

Сильные дожди 4 декабря стали причиной наводнения на юге Испании. Улицы города Малага оказались под водой — затоплены жилые дома, офисные здания, перекрыты дороги.

На данный момент известно о двух погибших. Молодая женщина погибла в нижней части клуба, затопленного водой. Второй погибший в городе Ла-Линеа — сотрудник энергетической компании, который ремонтировал линии.

Жителям пострадавших районов часто приходилось ждать спасателей на крышах своих домов.

Пользователи публикуют в соцсетях фотографии последствий наводнения. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги наводнение затопление Испания Малага
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