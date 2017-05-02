Навальный пожаловался на потерю 80% зрения глаза

Российского оппозиционера облили зеленкой.

Глаз навального получил повреждение

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о серьезном повреждении глаза, которое он получил в ходе нападения, сообщается на его странице в Facebook.

"Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не дает", - заявил политик.

Он подчеркнул, что в ЕСПЧ лежит его жалоба на этот счет, которую он надеется выиграть. Навальный также сообщил, что полиция не ведет расследования относительно нападения.

"Кратко: оно не ведется. То есть, оно активно ведется добровольцами в интернете, которые установили личности двух нападавших (за это большое всем спасибо). И совсем не ведется полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься. Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает", - сообщил Навальный.

Напомним, 27 апреля в Москве неизвестный облил зеленкой российского оппозиционного политика Алексея Навального, который в результате нападения получил химический ожог правого глаза.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.